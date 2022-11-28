Глава «КАМАЗ-мастер» заявил, что россияне не должны выступать под нейтральным флагом

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о возможностях для российских спортсменов выступать под нейтральным флагом.
«В январе «Дакар» мы смотрим по телевизору, готовимся дальше к следующим стартам… Это касается не только «КАМАЗ-мастер», и других участников автомобильного спорта. Сейчас идут дискуссии, дебаты: как спортсменам участвовать в нейтральном статусе, может быть, всё-таки участвовать, чтобы не отстать в развитии, и так далее.
Я ставлю коллегам по команде задачу, что мы должны в это время не отстать в развитии. Чтобы потом, когда мы встретимся с соперниками на гоночных трассах, снова побеждать, быть в лидерах. Любые конфликты в истории человечества заканчивались, и этот закончится. Нужно верить в лучшее.
Что касается в целом российских спортсменов — обсуждается, участвовать или нет. Должна быть единая система: Не участвовать и развивать внутренние чемпионаты. В большинстве видов спорта мы лидеры, на подиуме или занимаем его весь. Внутренняя конкуренция наших спортсменов не даст остановиться в развитии. Нужно уделять больше внимания внутреннему спорту», — сказал Чагин в эфире телеканала «Звезда».
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