Глава «КАМАЗ-мастер» заявил, что россияне не должны выступать под нейтральным флагом

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о возможностях для российских спортсменов выступать под нейтральным флагом.



«В январе «Дакар» мы смотрим по телевизору, готовимся дальше к следующим стартам… Это касается не только «КАМАЗ-мастер», и других участников автомобильного спорта. Сейчас идут дискуссии, дебаты: как спортсменам участвовать в нейтральном статусе, может быть, всё-таки участвовать, чтобы не отстать в развитии, и так далее.



Я ставлю коллегам по команде задачу, что мы должны в это время не отстать в развитии. Чтобы потом, когда мы встретимся с соперниками на гоночных трассах, снова побеждать, быть в лидерах. Любые конфликты в истории человечества заканчивались, и этот закончится. Нужно верить в лучшее.



Что касается в целом российских спортсменов — обсуждается, участвовать или нет. Должна быть единая система: Не участвовать и развивать внутренние чемпионаты. В большинстве видов спорта мы лидеры, на подиуме или занимаем его весь. Внутренняя конкуренция наших спортсменов не даст остановиться в развитии. Нужно уделять больше внимания внутреннему спорту», — сказал Чагин в эфире телеканала «Звезда».