Ньюи: «Мерседес» смог меня по-настоящему удивить, мы просмотрели эту лазейку в регламенте

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи признался, что его удивила концепция болида «Мерседеса».



«Пару лет назад, когда я в первый раз прочёл регламент, он меня разочаровал. Правила выглядели невероятно ограничивающими. Стоит сказать, что моё мнение кардинально изменилось в ходе работы. Шасси и переднее крыло можно менять в узком диапазоне, но в некоторых областях свободы невероятно много, например, в области боковых понтонов и днища. Даже фанаты могут легко различить форму понтонов. И это прекрасно.



»Мерседес" смог меня по-настоящему удивить. Мы просмотрели эту лазейку в регламенте. Зашли ли они в тупик? Со стороны судить трудно – «Мерседес» выступает все лучше и лучше. Если говорить честно, то у нас нет времени подробно изучить концепцию, это невозможно в условиях ограничения расходов. Поэтому сначала мы исследуем варианты, которые должны принести наибольший результат. Пока концепция «Мерседеса» не станет стабильно успешной, никто не будет копировать.



Мы продолжим работать со своей концепцией, поскольку знакомы с ней лучше всего. Но я не готов сказать, что наш путь является лучшим. Возможно, кому-то придёт в голову более удачная идея. Может быть, одна из концепций сейчас отстаёт, но у неё больший потенциал", — приводит слова Ньюи Auto Motor und Sport.