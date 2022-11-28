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«Феррари» предложила Кристиану Хорнеру занять пост руководителя команды

«Феррари» предложила Кристиану Хорнеру занять пост руководителя команды
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Известный журналист Дитер Ренкен сообщил, что «Феррари» предлагала боссу «Ред Булл» Кристиану Хорнеру занять место руководителя итальянской команды.

«По слухам, «Феррари» обращалась к людям по всему паддоку, включая руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, которому предложили пакет, способный обеспечить безбедную старость. Однако, учитывая текучку кадров и токсичную атмосферу, желающих пока не нашлось», — написал Дитер Ренкен в своей колоне на RacingNews365.

Ранее итальянская пресса, ссылаясь на ряд источников, сообщила, что Бинотто принял решение покинуть «Феррари». Причина такого решения заключается в недоверии к Маттиа со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось, что среди претендентов на его замену значатся Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр и некоторые другие специалисты.

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