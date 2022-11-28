Чагин уверен, что «КАМАЗ-мастер» будет побеждать и без зарубежных деталей для грузовиков

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин считает, что его команда будет побеждать и без зарубежных компонентов для грузовиков.
«Мы находим лучшие компоненты на планете и радуемся, когда они российского производства. Я своим ставлю задачу — посмотрите, что есть наше, если нет, то потом начинаем глобус крутить, смотреть, что где можно найти и привезти. Сегодняшняя ситуация нас заставляет производить больше компонентов в России — и уже есть результаты. Это меняется каждый месяц, каждую неделю. Я буду рад, как и все производители нашей страны, когда детали будут с логотипом «Сделано в России», и машина будет не менее конкурентоспособной, чем была раньше с зарубежными компонентами. И мы это сделаем, я уверен», — сказал Чагин в эфире телеканала «Звезда».
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