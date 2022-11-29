Перес считает, что Алонсо ждёт успешный сезон в «Астон Мартин»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что Фернандо Алонсо ждёт успешный сезон в составе «Астон Мартин».



«Думаю, Фернандо сможет поднять команду. Всё, что я слышу — это то, что впереди их ждёт очень конкурентоспособный год. Думаю, для спорта и для всех болельщиков было бы здорово, если бы Фернандо сражался впереди со своим соотечественником Карлосом Сайнсом и „Ред Булл“, — приводит слова Серхио Переса PlanetF1.



По ходу минувшего сезона Фернандо Алонсо принял решение покинуть «Альпин», так как не договорился с командой о новом контракте. Позже было официально объявлено, что испанский гонщик станет новым пилотом «Астон Мартин».

Ранее Алонсо признался, что остался впечатлён работой болида на постсезонных тестах, которые прошли в Абу-Даби после последней гонки в 2022 году.