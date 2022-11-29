Браун: некоторые говорят, что спринты должны проходить на каждом этапе Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о формате уикенда со спринтерской гонкой.



«В Формуле-1 есть много хорошего, так что нужно было быть непредвзятым в оценке спортивного регламента и понять, как стоит поменять формат гоночного уикенда. У нас хороший квалификационный формат, который способен приковать внимание зрителей на протяжении всей сессии.



Спринт же стал инициативой, которая, похоже, сработала. В следующем году мы проведём шесть спринтов. Я не знаю, какое их количество кажется оптимальным в долгосрочной перспективе. Некоторые говорят, что спринты нужно проводить на каждом этапе. Посмотрим на развитие этой идеи, но спринт точно оживил ход уикенда, и теперь у нас есть активные события на протяжении трёх дней», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.

Новость по теме Оруджев предложил отменить спринты и проводить на Гран-при Ф-1 две длинные гонки