Браун: некоторые говорят, что спринты должны проходить на каждом этапе Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о формате уикенда со спринтерской гонкой.
«В Формуле-1 есть много хорошего, так что нужно было быть непредвзятым в оценке спортивного регламента и понять, как стоит поменять формат гоночного уикенда. У нас хороший квалификационный формат, который способен приковать внимание зрителей на протяжении всей сессии.
Спринт же стал инициативой, которая, похоже, сработала. В следующем году мы проведём шесть спринтов. Я не знаю, какое их количество кажется оптимальным в долгосрочной перспективе. Некоторые говорят, что спринты нужно проводить на каждом этапе. Посмотрим на развитие этой идеи, но спринт точно оживил ход уикенда, и теперь у нас есть активные события на протяжении трёх дней», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.
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