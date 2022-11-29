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Ник де Врис назвал цель «Альфа Таури» на сезон-2023

Ник де Врис назвал цель «Альфа Таури» на сезон-2023
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Новый пилот «Альфа Таури» Ник де Врис назвал главную цель команды на сезон-2023.

«В прошлом году команда заняла девятое место. Здесь все абсолютно не довольны этим. Это был не очень хороший год, потому что раньше команда часто финишировала в первой пятёрке. Поэтому этой зимой мы хотим добиться как можно большего прогресса и вернуть себе позицию в топ-5. Машина определит, насколько реальна эта цель», — приводит слова де Вриса GPblog.

Напомним, де Врис официально станет гонщиком «Альфа Таури» в сезоне-2023. Он заменит в составе команды француза Пьера Гасли, переходящего в «Альпин».

Де Врис дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года в составе команды «Уильямс», заменив на одну гонку Александера Албона. В дебютном Гран-при де Врис финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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