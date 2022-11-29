Кристиан Хорнер: «Ред Булл» раздвигает границы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о работе команды в завершившемся сезоне Формулы-1. Австрийский гоночный коллектив по его итогам выиграл Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул.



«Мы раздвигаем границы, что и делают гоночные команды, которые хотят добиться успеха. И это всегда было нашим подходом. В нашем случае это здорово сработало. Поэтому мы и получаем удовольствие от соревнований. Хотя временами в этом году было тяжело. Но это Формула-1.



Как команда мы смогли подстроиться под новые правила. Думаю, можно говорить, что нами была проделана потрясающая работа, учитывая конкурентоспособную машину, которую мы сделали», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: