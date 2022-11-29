Кристиан Хорнер: «Ред Булл» раздвигает границы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о работе команды в завершившемся сезоне Формулы-1. Австрийский гоночный коллектив по его итогам выиграл Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен завоевал чемпионский титул.
«Мы раздвигаем границы, что и делают гоночные команды, которые хотят добиться успеха. И это всегда было нашим подходом. В нашем случае это здорово сработало. Поэтому мы и получаем удовольствие от соревнований. Хотя временами в этом году было тяжело. Но это Формула-1.
Как команда мы смогли подстроиться под новые правила. Думаю, можно говорить, что нами была проделана потрясающая работа, учитывая конкурентоспособную машину, которую мы сделали», — приводит слова Хорнера RaceFans.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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