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Бинотто сделал заявление после своей отставки с поста руководителя «Феррари»

Бинотто сделал заявление после своей отставки с поста руководителя «Феррари»
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Швейцарско-итальянский специалист Маттиа Бинотто прокомментировал свой уход с поста руководителя «Феррари». Ранее стало известно, что итальянская команда приняла его отставку. В «Скудерии» он проработает до 31 декабря.

«С грустью, которая сопровождала этот шаг, я решил завершить своё сотрудничество с «Феррари». Я покидаю компанию, которую люблю и частью которой я был в течение 28 лет, со спокойствием, основывающемся на убеждённости в том, что я приложил все усилия для достижения поставленных целей. Я покидаю сплочённый и растущий коллектив. Это сильная команда, готовая, в чём я уверен, достигать самых высоких целей. Желаю гоночному коллективу всего наилучшего в будущем.

Я думаю, это правильный шаг, каким бы трудным он ни был для меня. Благодарю всех людей, разделивших со мной это путешествие, на протяжении которого были как трудности, так и много радостей», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

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