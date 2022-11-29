Зак Браун оценил перспективы Риккардо в «Ред Булл» в сравнении с местом в «Хаасе»

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о перспективах австралийского пилота Даниэля Риккардо в Формуле-1. В следующем сезоне Даниэль будет третьим гонщиком команды «Ред Булл».



«Посмотрите, что произошло с Ником де Врисом после одной хорошей сессии. Внезапно он привлёк к себе повышенное внимание. Так что если один из этих парней [из «Ред Булл»] по какой-то причине не сможет участвовать в гонке и он [Риккардо] окажется за рулём, то всё может перевернуться.



Лучше ли вариант с «Ред Булл» в сравнении с постоянным местом в «Хаасе»? Трудно сказать. В каком-то смысле если идёшь в «Хаас», то получаешь шанс вернуться на радар. И другой вариант: гонщик «Ред Булл» заражается коронавирусом, ты садишься в машину и выходишь, чтобы выиграть гонку. И вот снова оказываешься на стартовой решётке. Поэтому трудно сказать, какой вариант предоставит наилучшую возможность», — приводит слова Брауна Motorsport.

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