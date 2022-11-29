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Названа дата, когда Фредерик Вассёр может занять пост руководителя «Феррари»

Названа дата, когда Фредерик Вассёр может занять пост руководителя «Феррари»
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр получит аналогичную должность в «Феррари» 1 января следующего года. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 Педро Фермин Флорес.

Напомним, сегодня, 29 ноября, «Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто с поста руководителя команды. Специалист должен покинуть эту должность 31 декабря. Сообщалось, что на такой шаг он решил пойти из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна.

В Кубке конструкторов по итогам завершившегося сезона «Скудерия» заняла второе место. Первое досталось австрийской команде «Ред Булл». Топ-3 замкнул «Мерседес».

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Недавно Бинотто прокомментировал свой уход из команды.

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