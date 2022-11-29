Гасли рекомендует пересмотреть систему штрафных баллов в Формуле-1

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли считает, что нынешняя система штрафных очков за суперлицензию должна быть пересмотрена, чтобы избежать отстранения нескольких гонщиков в предстоящем сезоне.
Когда система была впервые введена в 2014 году, в сезоне было 19 этапов. В следующем году, скорее всего, будет 23 Гран-при и шесть спринтерских гонок, в общей сложности 29 гоночных сессий. Гасли считает, что правила суперлицензирования должны быть изменены, чтобы компенсировать это. Гасли набрал 10 штрафных очков — два очка отделяют его от запрета на одну гонку. С него не снимут ни одного очка до окончания Гран-при Эмилии-Романьи в мае.
«Я стараюсь не думать о возможном отстранении, потому что не считаю себя глупым и опасным гонщиком. Я стараюсь быть осторожным со всеми этими, скажем так, глупыми штрафными очками. Так что я стараюсь быть на высоте. Я думаю, что мой подход к гонкам остался прежним, и я очень надеюсь, что зимой мы сможем пересмотреть старую систему, потому что верю, что не только у меня будут проблемы, если мы оставим всё как есть. И будет досадно, если четыре или пять гонщиков будут отстранены на одну гонку», — приводит слова Гасли RaceFans.
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