«Это хорошо для спорта». Легенда MotoGP — об уходе Феттеля и Риккардо
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Пятикратный чемпион мира по мотогонкам Мик Дуэн поделился мнением об уходе из Формулы-1 немецкого пилота Себастьяна Феттеля, а также высказался о решении австралийца Даниэля Риккардо стать третьим гонщиком команды «Ред Булл» в следующем сезоне.
«Когда я уходил, да и не только я, многие тоже спрашивали: «Что же будет со спортом после этого?» Но так бывает. Спорт продолжается. Жаль, что такие таланты уходят, но это хорошо для спорта. Иначе спорт умрёт. В любом случае спорт всегда больше, чем просто один или два гонщика. Мы были свидетелями этого и в прошлом. Спорт всегда будет создавать великие личности», — приводит слова Дуэна издание Formule1.nl.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
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