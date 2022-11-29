Даниэль Риккардо: да, у меня были переговоры с «Мерседесом»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо признался, что в течение какого-то времени вёл переговоры с «Мерседесом». Напомним, в следующем сезоне Риккардо станет третьим пилотом «Ред Булл».



«Да, у меня были переговоры с «Мерседесом». Но они, так сказать, немного застопорились, а вариант с «Ред Булл» начал приобретать всё больше смысла. Признаюсь, часть «Ред Булл» во мне осталась. Конечно, «Мерседес» долгое время доминировали. Эта та команда, за которой я наблюдал. С ними у меня было несколько разговоров. Здорово, что топ-команды проявляют интерес ко мне и сейчас», — приводит слова Риккардо GPFans со ссылкой на его выступление в подкасте In the Fast Lane.

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