Марк Хьюз: вместо того чтобы помочь, Бинотто сделали крайним

Известный британский эксперт Марк Хьюз прокомментировал увольнение Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».
«Создание быстрой машины — сложнейшая часть работы, и Бинотто справлялся с этим дважды: будучи техническим директором в 2017-2018 годах и в качестве руководителя сейчас. Он смог сплотить людей, создал среду, где не боялись ошибаться. Так было в техническом отделе, а в гоночном всегда был страх. Поэтому команду возглавил Маттиа. У гоночной команды есть проблемы с решением на трассе. Устранить это можно стабильностью, защищать людей, а не критиковать конкретного человека, искать источник проблем.
Бинотто не удалось избавиться от этой «культуры «Феррари». В итоге, вместо того чтобы ему помочь, он стал крайним. Новый руководитель тоже будет уволен в конечном итоге, даже если будет хорош. Если не будет, то уволят быстро. Это культура команды», — цитирует Хьюза Motor Sport Magazine.
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