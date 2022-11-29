Сайнс опроверг слухи о том, что «Феррари» развивала болид под его стиль

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал слухи о том, что его результаты по ходу сезона улучшились только за счёт развития болида.



«Я где-то читал, что машина по ходу сезона развивалась в соответствии с моим стилем пилотирования, и думаю, что это в корне неправильно. Машина такая же, как и в начале сезона. Просто мы менее быстры по сравнению с «Мерседесом» и «Ред Булл». Я подкорректировал свой стиль, отрегулировал настройки, но машину не развивали специально под меня. Надеюсь, об этом не будут говорить и дальше, потому что это всё неправда», — приводит слова Сайнса RacingNews365.



В прошедшем сезоне Карлос Сайнс одержал дебютную победу в Формуле-1, выиграв Гран-при Великобритании. В общем зачёте пилотов испанец занял пятое место.

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