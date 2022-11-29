Сайнс опроверг слухи о том, что «Феррари» развивала болид под его стиль

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал слухи о том, что его результаты по ходу сезона улучшились только за счёт развития болида.
«Я где-то читал, что машина по ходу сезона развивалась в соответствии с моим стилем пилотирования, и думаю, что это в корне неправильно. Машина такая же, как и в начале сезона. Просто мы менее быстры по сравнению с «Мерседесом» и «Ред Булл». Я подкорректировал свой стиль, отрегулировал настройки, но машину не развивали специально под меня. Надеюсь, об этом не будут говорить и дальше, потому что это всё неправда», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
В прошедшем сезоне Карлос Сайнс одержал дебютную победу в Формуле-1, выиграв Гран-при Великобритании. В общем зачёте пилотов испанец занял пятое место.
- 29 ноября 2022
-
18:27
-
17:50
-
17:22
-
17:00
-
16:06
-
14:41
-
14:40
-
13:33
-
12:57
-
12:45
-
12:41
-
12:31
-
11:58
-
11:46
-
10:48
-
09:57
-
09:54
-
01:05
-
00:58
-
00:01
- 28 ноября 2022
-
23:58
-
23:02
-
21:56
-
20:57
-
20:51
-
19:55
-
19:06
-
18:47
-
16:52
-
16:35
-
15:44
-
15:14
-
14:42
-
14:41
-
14:17