Алонсо выразил надежду, что сможет остаться в «Астон Мартин» по завершении карьеры

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы остаться в команде и после того, как завершит профессиональную карьеру в Формуле-1.



«Сейчас нет чётких планов, но я понимаю, что когда-нибудь завершу карьеру в Формуле-1 и у меня за плечами будет 25 лет опыта или что-то вроде того. Я буду полезен для любой команды. Надеюсь, что это будет «Астон Мартин» и мы продолжим работать над тем, что планируем делать в ближайшие годы.



Гоняться я продолжу в любом случае. Может, это будут спорткары или «Дакар», как я уже говорил. Если я однажды смогу победить в «Дакаре», то это будет нечто беспрецедентное», — приводит слова Алонсо The Race.



В минувшем сезоне Алонсо выступал за «Альпин», но ещё летом было объявлено о том, что с сезона-2023 испанец займёт место Себастьяна Феттеля и будет выступать за «Астон Мартин».