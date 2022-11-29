Алонсо выразил надежду, что сможет остаться в «Астон Мартин» по завершении карьеры

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что хотел бы остаться в команде и после того, как завершит профессиональную карьеру в Формуле-1.
«Сейчас нет чётких планов, но я понимаю, что когда-нибудь завершу карьеру в Формуле-1 и у меня за плечами будет 25 лет опыта или что-то вроде того. Я буду полезен для любой команды. Надеюсь, что это будет «Астон Мартин» и мы продолжим работать над тем, что планируем делать в ближайшие годы.
Гоняться я продолжу в любом случае. Может, это будут спорткары или «Дакар», как я уже говорил. Если я однажды смогу победить в «Дакаре», то это будет нечто беспрецедентное», — приводит слова Алонсо The Race.
В минувшем сезоне Алонсо выступал за «Альпин», но ещё летом было объявлено о том, что с сезона-2023 испанец займёт место Себастьяна Феттеля и будет выступать за «Астон Мартин».
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