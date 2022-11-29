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Хорнер рассказал, где случился переломный момент для «Ред Булл» в сезоне-2022

Хорнер рассказал, где случился переломный момент для «Ред Булл» в сезоне-2022
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал переломный этап в минувшем сезоне, после которого австрийская команда вернулась в борьбу за чемпионский титул.

«Мы никогда не отвлекались от своей цели. В начале сезона было довольно непросто, но затем в Имоле нам удалось выиграть и спринт, и Гран-при, сделали победный дубль. Это помогло оказать давление на «Феррари», и они уже не могли перевести дух. При этом команда работала над машиной, снизили вес болида. Был блестящий сезон у Макса. На первых этапах была жёсткая борьба с «Феррари», но в итоге нам удался великолепный сезон», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Макс Ферстаппен в минувшем сезоне завоевал свой второй чемпионский титул, а «Ред Булл» стал победителем Кубка конструкторов впервые с 2013 года.

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