«До сих пор не понимаю эту машину». Риккардо объяснил причину неудач в «Макларене»

Новый резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо проанализировал свои неудачи в «Макларене».



«Я постоянно думал, почему оказываюсь позади Норриса. Сейчас, по окончании сезона меня немного отпустило, но эти вопросы снова всплывут. Постоянные сложности были непривычными. У всех бывают порой неудачные гонки, но их не может быть так много, и порой я проигрывал секунду на крыше.



В прошлом году я осознал, что слишком сознательно пилотирую. Раньше я это делал на рефлексах и полагался на инстинкт. То есть гонки для меня перестали быть естественным процессом. Никого не виню, но мы чересчур много анализировали неудачные гонки, а потом зациклились на проблемах со стилем пилотирования, с настройками. В какой-то момент мы оказались в тупике. Далеко не факт, что без анализа я бы выступал лучше Ландо, я всё ещё не понимаю эту машину. Она выявила мои слабые стороны», — рассказал Риккардо в подкасте In The Fast Lane.