Леклер отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на новость об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.



Ранее было официально объявлено, что Бинотто покидает команду.



«Спасибо за всё, Маттиа. Мы провели вместе четыре насыщенных года, которые принесли и много радости, и неизбежные трудности. Моё уважительное отношение к вам никогда не ослабевало, мы полностью выкладывались ради достижения наших общих целей. Удачи во всём», — написал Леклер на своей странице в социальной сети.



Стоит отметить, что французское издание L’Equipe сообщало, что Леклер с июля не разговаривает с Бинотто из-за недовольства командной стратегией. Также появлялась информация о том, что уход Бинотто косвенно связан и с Леклером.

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