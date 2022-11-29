Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»

Леклер отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на новость об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.

Ранее было официально объявлено, что Бинотто покидает команду.

«Спасибо за всё, Маттиа. Мы провели вместе четыре насыщенных года, которые принесли и много радости, и неизбежные трудности. Моё уважительное отношение к вам никогда не ослабевало, мы полностью выкладывались ради достижения наших общих целей. Удачи во всём», — написал Леклер на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что французское издание L’Equipe сообщало, что Леклер с июля не разговаривает с Бинотто из-за недовольства командной стратегией. Также появлялась информация о том, что уход Бинотто косвенно связан и с Леклером.

Новость по теме
«Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022