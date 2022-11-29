Антонио Джовинацци обратился к Маттиа Бинотто
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Бывший пилот «Альфа Ромео», резервист «Феррари» Антонио Джовинацци обратился к Маттиа Бинотто, который в декабре покинет пост руководителя итальянской команды, о чём ранее было объявлено официально.
«В жизни каждого человека не так много действительно важных людей. Мы не всегда это осознаём и не всегда распознаём моменты, когда нужно сказать им спасибо. Маттиа, ты всегда был примером для меня. Ты им всегда будешь, и я всегда буду благодарен тебе», — написал Джовинацци на своей странице в социальной сети.
Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто принял решение покинуть «Феррари» из-за недоверия со стороны владельца компании Джона Элканна. В итоге руководство «Скудерии» приняло отставку Бинотто, он покинет свой пост 31 декабря.
Новость по теме«Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто
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