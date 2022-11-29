Шварцман рассказал о взаимоотношениях с Леклером и Сайнсом

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман рассказал об отношениях с боевыми пилотами «Скудерии» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.
«У нас хорошие отношения. К сожалению, в этом году я виделся с ними не так часто, потому что я много работал на симуляторе, а они большую часть времени проводили на трассах. Мы виделись друг с другом, когда была возможность. В целом у нас хорошие отношения, профессиональные. Когда на тренировках я садился за руль болидов Шарля и Карлоса, то они подходили ко мне, давали советы: на чем сконцентрироваться, что следует делать.
В общем, они мне помогали, а я тоже пытался — на основе работы на симуляторе, делюсь с ними данными. Иногда мы обсуждали варианты настроек, я объяснял, почему выбирал на симуляторе тот или иной вариант. Да, думаю, у нас хорошие рабочие взаимоотношения», — рассказал Шварцман в эфире Twitch-канала FerrariEsports.
- 29 ноября 2022
-
23:53
-
23:34
-
22:38
-
22:05
-
21:42
-
20:58
-
20:10
-
19:37
-
18:56
-
18:27
-
17:50
-
17:22
-
17:00
-
16:06
-
14:41
-
14:40
-
13:33
-
12:57
-
12:45
-
12:41
-
12:31
-
11:58
-
11:46
-
10:48
-
09:57
-
09:54
-
01:05
-
00:58
-
00:01
- 28 ноября 2022
-
23:58
-
23:02
-
21:56
-
20:57
-
20:51
-
19:55