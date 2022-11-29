Шварцман рассказал о взаимоотношениях с Леклером и Сайнсом

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман рассказал об отношениях с боевыми пилотами «Скудерии» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.



«У нас хорошие отношения. К сожалению, в этом году я виделся с ними не так часто, потому что я много работал на симуляторе, а они большую часть времени проводили на трассах. Мы виделись друг с другом, когда была возможность. В целом у нас хорошие отношения, профессиональные. Когда на тренировках я садился за руль болидов Шарля и Карлоса, то они подходили ко мне, давали советы: на чем сконцентрироваться, что следует делать.



В общем, они мне помогали, а я тоже пытался — на основе работы на симуляторе, делюсь с ними данными. Иногда мы обсуждали варианты настроек, я объяснял, почему выбирал на симуляторе тот или иной вариант. Да, думаю, у нас хорошие рабочие взаимоотношения», — рассказал Шварцман в эфире Twitch-канала FerrariEsports.

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