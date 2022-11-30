Тото Вольф оценил выступление «Мерседеса» в минувшем сезоне Формулы-1
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о выступлении команды в завершившемся сезоне Формулы-1. Напомним, в активе «Мерседеса» была одна победа в Гран-при — у Джорджа Расселла. В Кубке конструкторов гоночный коллектив занял третье место.
«В этом году временами мы демонстрировали солидное выступление. Нами была одержана победа в гонке, у нас было 10 или более подиумов, мы оказались третьими в Кубке конструкторов, и это достойно уважения», – приводит слова Вольфа GPFans.
Ранее Вольф высказался о шансах «Мерседеса» вновь завоевать восемь титулов подряд в Кубке конструкторов, а также высказался о борьбе с «Ред Булл» и «Феррари» в новом сезоне Формулы-1.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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