Autosport: Жак Вильнёв протестирует гиперкар «Вануолла» для «24 часов Ле-Мана»
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв протестирует гиперкар «Вануолла» для гонки «24 часа Ле-Мана». Об этом информирует Autosport.
Вильнёв обкатает гиперкар во время трёхдневных тестов, которые состоится с 30 ноября по 2 декабря в Барселоне. Помимо Жака, участие в них также примут Том Дильманн, Эстебан Герьери и Жуан Паулу де Оливейра. Что касается подтверждения участие Вильнёва в заездах со стороны команды, то его пока не поступало.
Ожидается, что «Вануолл» примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) 2023 года как минимум с одним автомобилем.
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