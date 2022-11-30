Названы четыре возможных варианта новой работы Бинотто

Издание Racingnews365 представило четыре возможных варианта новой работы бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.
«Ауди»: немецкая марка выходит в Формулу-1 в качестве самостоятельной команды в 2026 году и, очевидно, нуждается в опытном руководителе с инженерными и управленческими навыками для контроля над проектом.
«Ред Булл»: хотя компания набирала широкий круг сотрудников из различных команд Формулы-1 (и других), предполагалось, что сотрудники Porsche будут курировать проект в рамках совместного предприятия между штутгартской компанией и брендом энергетических напитков. Это предприятие распалось в сентябре, и, таким образом, вероятно, появилась вакансия топ-менеджера.
«Мерседес»: согласно новой структуре владения акциями, Тото Вольф продолжит свою работу в качестве директора команды и генерального директора еще в течение одного года, возглавляя исполнительную деятельность компании и гоночной команды. Потенциальная доступность Бинотто может привести Вольфа к мысли, что скоро наступит «подходящее время», особенно учитывая, что у него сейчас молодая семья и он сократил количество поездок в связи с расширением календаря гонок.
Работа в структуре Формулы-1: В течение многих лет он подчинялся нынешнему президенту/генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали в «Феррари». После ухода Росса Брауна — ещё одного бывшего коллеги Доменикали — с поста управляющего директора Формулы-1, в составе руководства Формулы-1 вполне может появиться вакансия для опытного инженера, особенно в связи с подготовкой Формулы-1 к 2026 году.
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