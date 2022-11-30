Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы четыре возможных варианта новой работы Бинотто

Названы четыре возможных варианта новой работы Бинотто
Комментарии

Издание Racingnews365 представило четыре возможных варианта новой работы бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.

«Ауди»: немецкая марка выходит в Формулу-1 в качестве самостоятельной команды в 2026 году и, очевидно, нуждается в опытном руководителе с инженерными и управленческими навыками для контроля над проектом.

«Ред Булл»: хотя компания набирала широкий круг сотрудников из различных команд Формулы-1 (и других), предполагалось, что сотрудники Porsche будут курировать проект в рамках совместного предприятия между штутгартской компанией и брендом энергетических напитков. Это предприятие распалось в сентябре, и, таким образом, вероятно, появилась вакансия топ-менеджера.

«Мерседес»: согласно новой структуре владения акциями, Тото Вольф продолжит свою работу в качестве директора команды и генерального директора еще в течение одного года, возглавляя исполнительную деятельность компании и гоночной команды. Потенциальная доступность Бинотто может привести Вольфа к мысли, что скоро наступит «подходящее время», особенно учитывая, что у него сейчас молодая семья и он сократил количество поездок в связи с расширением календаря гонок.

Работа в структуре Формулы-1: В течение многих лет он подчинялся нынешнему президенту/генеральному директору Формулы-1 Стефано Доменикали в «Феррари». После ухода Росса Брауна — ещё одного бывшего коллеги Доменикали — с поста управляющего директора Формулы-1, в составе руководства Формулы-1 вполне может появиться вакансия для опытного инженера, особенно в связи с подготовкой Формулы-1 к 2026 году.

Философия «Феррари» потерпела крах. Что на самом деле значит увольнение босса Философия «Феррари» потерпела крах. Что на самом деле значит увольнение босса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022