Нико Хюлькенберг высказался о разнице между «Астон Мартин» и «Хаасом»

Новый боевой пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о разнице между «Астон Мартин» и его нынешней командой. Хюлькенберг ранее был резервистом «Астон Мартин».



«В «Астон Мартин» гораздо больше маркетологов, но по количеству сотрудников все они находятся на одном и том же уровне, так что особой разницы не чувствуется. Но пока рано комментировать подобные вещи. Судя по тому, что я видел, нет такого, что в команде чего-то не хватает», — приводит слова Хюлькенберга издание GPFans.



Не так давно бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер признался, что был удивлён решением «Хааса» уволить Мика Шумахера и пригласить ему на замену Хюлькенберга.

Шпиц Зевс — самый ценный груз Нико Хюлькенберга в аэропорту: