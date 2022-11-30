Нико Хюлькенберг высказался о разнице между «Астон Мартин» и «Хаасом»
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Новый боевой пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о разнице между «Астон Мартин» и его нынешней командой. Хюлькенберг ранее был резервистом «Астон Мартин».
«В «Астон Мартин» гораздо больше маркетологов, но по количеству сотрудников все они находятся на одном и том же уровне, так что особой разницы не чувствуется. Но пока рано комментировать подобные вещи. Судя по тому, что я видел, нет такого, что в команде чего-то не хватает», — приводит слова Хюлькенберга издание GPFans.
Не так давно бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер признался, что был удивлён решением «Хааса» уволить Мика Шумахера и пригласить ему на замену Хюлькенберга.
Шпиц Зевс — самый ценный груз Нико Хюлькенберга в аэропорту:
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