«Это было очень впечатляюще». В «Астон Мартин» довольны работой Алонсо на первых тестах

Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о том, что пилот Фернандо Алонсо произвел сильное впечатление на команду после первых тестов.
«Это было очень впечатляюще. Очень впечатляет эффективность передачи сообщений. Все время все было прямо в точку. Все было очень дружелюбно и открыто, прозрачно, я думаю, в обоих направлениях. Так что мы очень довольны тем, как прошел этот день.
Они с Феттелем разные, потому что у них разное происхождение. Один — латиноамериканец, другой — немец. Это делает большую разницу. Но я хочу сказать, что их объединяет нацеленность на улучшение, на прогресс.
Если у вас есть человек с такой страстью и стремлением к победе, я думаю, это влияет на команду. Мы это хорошо видели: в прошлый вторник все были очень рады видеть этого парня в машине. Поэтому я думаю, что он может зажечь ещё одну искру от своей собственной страсти и желания побеждать в команде. Фернандо, присоединившись к нам, стал основной частью команды, и нам предстоит увидеть, как это будет развиваться. Но я думаю, что он может сыграть большую роль в будущем команды», — приводит слова Крака RaceFans.
Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой:
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