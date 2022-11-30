«Мерседес» переименовал дорогу на своей базе в Брэкли в честь Ники Лауды

«Мерседес» отдал дань уважения трёхкратному чемпиону мира Ники Лауде, переименовав дорогу на своей базе в Брэкли в его честь. В немецком гоночном коллективе Лауда занимал пост неисполнительного председателя совета директоров. Там он трудился вплоть до своей кончины в 2019 году. На знаменательном событии присутствовал руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф.



«Для меня большая честь представить Lauda Drive, и было здорово видеть, что так много членов команды собрались здесь, чтобы посмотреть презентацию. Хотя наш дорогой друг и коллега Ники не хотел бы, чтобы мы поднимали такой шум, он в то же время гордился бы тем, что эта дорога названа в его честь. Для всех нас было честью работать с ним бок о бок, и мне посчастливилось назвать его одним из своих лучших друзей. Он внёс огромный вклад в наш успех. Его наследие продолжает жить в самых разных формах, но осознавать, что так много людей будут проезжать по Lauda Drive в ближайшие годы, — нечто особенное», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Фото: https://www.mercedesamgf1.com/en/

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