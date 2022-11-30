Уилл Бакстон предложил на пост главы «Феррари» бывшего босса Шварцмана и Пиастри

Известный журналист Уилл Бакстон считает руководителя «Премы» Рене Розина подходящей кандидатурой на пост руководителя «Феррари».
«В последнее время «Феррари» поддерживает тесные связи с «Премой» как со своей младшей командой. Рене Розин — вдохновляющий лидер, методичный и очень успешный. Подобно тому, как «Ред Булл» два десятилетия назад забрал Хорнера из «Ф-3000», «Феррари» может возложить свои надежды на звезду младшей команды Розина», — написал Бакстон в социальных сетях.
Ранее Розин был руководителем гонщиков Роберта Шварцмана и Оскара Пиастри.
Напомним, 29 ноября «Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто с поста руководителя команды. Специалист должен покинуть эту должность 31 декабря. Сообщалось, что на такой шаг он решил пойти из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна.
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