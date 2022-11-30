«Может, и не Тото Вольф, но прогресс был». Джо Сейвуд — об уходе Бинотто из «Феррари»

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением об уходе швейцарско-итальянского специалиста Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».



«Маттиа Бинотто, возможно, и не Тото Вольф, но при нём произошёл прогресс команды благодаря появлению стабильности и возникновению культуры, при которой люди готовы рисковать и выдвигать новые идеи. Бинотто повезло пережить катастрофический сезон 2020 года – худший для команды за 40 лет. Вероятно, его спас тот факт, что наступило междуцарствие после неожиданной отставки главного исполнительного директора Луиса Камильери и долгого ожидания, прежде чем Бенедетто Винья занял его место девять месяцев спустя.

Винья, у которого нет опыта участия в гонках, уже 15 месяцев работает генеральным директором, и можно только надеяться, что это не его решение, потому что 15 месяцев в Формуле-1 недостаточно, чтобы понять, как всё это работает.



Последние пару месяцев было довольно неприятно наблюдать, как пули проходили всё ближе и ближе к Маттиа. В конце концов, уход Бинотто можно рассматривать только как результат того, что высшее руководство считает, что оно разбирается во всём лучше всех. Бинотто не ушёл бы, если бы чувствовал себя защищённым свыше. А этого не бело», — написал Сейвуд в своё блоге.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: