Сарджент выбрал номер, под которым будет выступать в Формуле-1

Новичок «Уильямса» американский гонщик Логан Сарджент сообщил, что определился с постоянным номером для выступлений в Формуле-1. Сарджент выбрал №2.
«Раньше я выступал под вторым номером в Формуле «Рено». И в том году я провёл довольно неплохой сезон. Номер «3» – мой номер, но он занят [австралийцем Даниэлем Риккардо], поэтому я решил, а почему бы не взять выигрышный номер из прошлого и не выступить под ним в Формуле-1?» – приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».
Ранее в интервью руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался об адаптации 21-летнего американца, готовящегося стать напарником Александера Албона, к новым условиям. Сам же пилот считает, что у него не возникнет проблем из-за национальности.
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