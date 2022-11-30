«Это обратная сторона успеха». Хилл назвал проблему Ферстаппена в качестве чемпиона
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Бывший пилот Формулы-1 и чемпион 1996 года британец Деймон Хилл высказался о неоднозначности статуса голландца Макса Ферстаппена в качестве действующего лидера «Королевских гонок».
«Не все любят победителей, их поведение или идея заключается в том, что пока вы лидируете – вы счастливы. Но есть ещё одна вещь, касающаяся этого бизнеса – остальные команды хотят сломать вас.
Итак, вы становитесь мишенью. Иногда может быть непонятно, почему люди не радуются, когда у вас что-то хорошо получается, но это обратная сторона успеха», – сказал Хилл в рамках подкаста F1 Nation.
Ранее в интервью Хилл высказался о возможности возвращения в Формулу-1 немца Себастьяна Феттеля.
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