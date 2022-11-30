Опубликован оценочный список самых убыточных пилотов Формулы-1 в 2022 году

Оценочный список убытков, которые принесли пилоты Формулы-1 своим командам в 2022 году, был опубликован на ресурсе Reddit.
Каждый из основных компонентов машины был оценён в определённую сумму. После аварий были учтены повреждённые узлы.
Лучше всех справился Валттери Боттас из «Альфа Ромеро». За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс. Худшим по данному показателю предсказуемо стал теперь уже бывший пилот «Хааса» немец Мик Шумахер.
1. Мик Шумахер («Хаас») – $ 3 952 000.
2. Николас Латифи («Уильямс») – $ 3 389 000.
3. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 2 934 000.
4. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 2 822 000.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 2 667 000.
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – $ 2 229 000.
7. Эстебан Окон («Альпин») – $ 2 160 000.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2 102 000.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 1 400 000.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 1 355 000.
11. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 1 337 000.
12. Александер Албон («Уильямс») – $ 1 325 000.
13. Шарль Леклер («Феррари») – $ 1 297 000.
14. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 1 147 000.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») – $ 1 115 000.
16. Даниэль Риккардо («Макларен») – $ 875 000.
17. Ландо Норрис («Макларен») – $ 605 000.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 505 000.
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 485 000.
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 442 000.
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