Опубликован оценочный список самых убыточных пилотов Формулы-1 в 2022 году

Оценочный список убытков, которые принесли пилоты Формулы-1 своим командам в 2022 году, был опубликован на ресурсе Reddit.

Каждый из основных компонентов машины был оценён в определённую сумму. После аварий были учтены повреждённые узлы.

Лучше всех справился Валттери Боттас из «Альфа Ромеро». За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс. Худшим по данному показателю предсказуемо стал теперь уже бывший пилот «Хааса» немец Мик Шумахер.

1. Мик Шумахер («Хаас») – $ 3 952 000.

2. Николас Латифи («Уильямс») – $ 3 389 000.

3. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 2 934 000.

4. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 2 822 000.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 2 667 000.

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – $ 2 229 000.

7. Эстебан Окон («Альпин») – $ 2 160 000.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – $ 2 102 000.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 1 400 000.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 1 355 000.

11. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 1 337 000.

12. Александер Албон («Уильямс») – $ 1 325 000.

13. Шарль Леклер («Феррари») – $ 1 297 000.

14. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 1 147 000.

15. Пьер Гасли («Альфа Таури») – $ 1 115 000.

16. Даниэль Риккардо («Макларен») – $ 875 000.

17. Ландо Норрис («Макларен») – $ 605 000.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 505 000.

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 485 000.

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 442 000.