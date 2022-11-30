Риккардо: уход из «Ред Булл» в 2018 году был шокирующим для меня

Бывший пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо, вернувшийся в «Ред Булл» после четырёх сезонов, признался, что ему непросто дался уход из австрийской команды в 2018 году, отметившемся для него восемью сходами с гонок.

«Я сказал Хорнеру и Марко, и я был предельно открыт: «Парни, спасибо за то, что просто поговорили со мной. И независимо от того, как прошёл разговор, я просто хочу сказать спасибо за ваше время, потому что вы ничего не должны мне».

В 2018 году мой уход из «Ред Булл» был большой новостью, и все думали: «Не могу поверить, что Риккардо решился на это». Несмотря на то что этот шаг оказался немного шокирующим для меня и тяжёлым, отношения с «Ред Булл» оставались очень хорошими», – сказал пилот в рамках подкаста Beyond The Grid.