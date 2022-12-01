Риккардо: место в гонках на 2024 год не входит в мой контракт
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Бывший пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо, вернувшийся в «Ред Булл» после четырёх сезонов, рассказал о своей роли в австрийской команде.
«Если я захочу присутствовать на встречах, то смогу, или если я захочу быть в симуляторе, то смогу. Но пока это скорее маркетинговая роль, чем роль резервного пилота. Это будет смесь между обязанностями гонщика, например, на симуляторе, и человека, который должен будет внести свой вклад
Место в гонках на 2024 год не входит в мой контракт, но со временем я также получу ответ на вопрос, хочу ли я сам вернуться на стартовую решетку. Сейчас я не чувствую себя готовым, но это целиком и полностью моё решение», — приводит слова Риккардо GPblog.
Риккардо принял участие в необычном челлендже:
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