Хэмилтон: то, как Ферстаппен ведёт себя, когда я рядом, говорит само за себя

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу отношений с действующим чемпионом Формулы-1 гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеным.
«Всё, что вам нужно сделать, это послушать, что некоторые люди говорят обо мне как о конкуренте, а затем просто посмотреть на то, как эти люди ведут себя на трассе рядом со мной. Всё это говорит само за себя.
Уверен, что это связано с временем, которое я провёл здесь, с опытом, который я получил здесь, с успехом, которого я добился здесь. Я бы сказал, что понимаю всё это, потому что помню, когда я пришёл в спорт, а на вершине был кто-то другой, кто добился успеха — и моей целью было бросить им вызов. Хотелось показать, насколько я крут, показать, как я сравним с этим человеком», — приводит слова Хэмилтона GPblog.
Спорные моменты между Хэмилтоном и Ферстаппеном в сезоне-2021:
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