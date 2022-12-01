Российская Дрифт Серия представила календарь сезона-2023

Организаторы Российской Дрифт Серии представили календарь сезона 2023 года в главном зачёте RDS GP и младшем чемпионате RDS Europe.



RDS Europe в новом сезоне проведёт шесть этапов, включая дебютный для турнира уикенд в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв»



RDS Europe. Календарь сезона-2023:



20-21 мая — Рязань, Atron Internation Circuit

10-11 июня — Москва, ADM Raceway

8-9 июля — Казань, Kazanring Canyon

5-6 августа — Санкт-Петербург, Igora Drive

26-27 августа — Нижний Новгородь NRing

16-17 сентября — Рязань, Atron Internation Circuit



В RDS GP в новом году сохранится расписание из семи этапов, которое было в сезоне-2022, включая двойной этап на автодроме Moscow Raceway.



RDS GP. Календарь сезона-2023:



29­-30 апреля — Москва, Moscow Raceway

3-4 июня — Нижний Новгород, NRing

1-2 июля — Санкт-Петербург, Igora Drive

22-23 июля — Москва, ADM Raceway

12-13 августа — Красноярск, Red Ring

2-3 сентября — Москва, Moscow Raceway

14-15 октября — Сочи, Sochi Autodrom



«Каждый сезон мы стараемся сделать ещё интереснее, чем предыдущий, и постоянно ищем что-то новое, чтобы добавить драйва и пилотам, и болельщикам. В 2023 году рассчитываем значительно расширить сетку за счёт молодых пилотов. Мы изменили некоторые требования, и теперь заявиться в старшую серию RDS GP смогут больше спортсменов. Уверен, сезон будет мощным», — подчеркнул руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.