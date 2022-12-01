Российская Дрифт Серия представила календарь сезона-2023

Организаторы Российской Дрифт Серии представили календарь сезона 2023 года в главном зачёте RDS GP и младшем чемпионате RDS Europe.
RDS Europe в новом сезоне проведёт шесть этапов, включая дебютный для турнира уикенд в Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв»
RDS Europe. Календарь сезона-2023:
20-21 мая — Рязань, Atron Internation Circuit
10-11 июня — Москва, ADM Raceway
8-9 июля — Казань, Kazanring Canyon
5-6 августа — Санкт-Петербург, Igora Drive
26-27 августа — Нижний Новгородь NRing
16-17 сентября — Рязань, Atron Internation Circuit
В RDS GP в новом году сохранится расписание из семи этапов, которое было в сезоне-2022, включая двойной этап на автодроме Moscow Raceway.
RDS GP. Календарь сезона-2023:
29-30 апреля — Москва, Moscow Raceway
3-4 июня — Нижний Новгород, NRing
1-2 июля — Санкт-Петербург, Igora Drive
22-23 июля — Москва, ADM Raceway
12-13 августа — Красноярск, Red Ring
2-3 сентября — Москва, Moscow Raceway
14-15 октября — Сочи, Sochi Autodrom
«Каждый сезон мы стараемся сделать ещё интереснее, чем предыдущий, и постоянно ищем что-то новое, чтобы добавить драйва и пилотам, и болельщикам. В 2023 году рассчитываем значительно расширить сетку за счёт молодых пилотов. Мы изменили некоторые требования, и теперь заявиться в старшую серию RDS GP смогут больше спортсменов. Уверен, сезон будет мощным», — подчеркнул руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
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