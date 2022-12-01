Штайнер выпустит книгу о сезоне-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в 2023 году выпустит новую книгу, в которой расскажет об успехах команды в сезоне-2022.
Книга, получившая название Surviving the Drive, станет первым рассказом действующего босса команды о том, что происходит в течение сезона.
«Не думаю, что я мог бы выбрать более привлекательный год, чем этот, с точки зрения документирования многих вещей, через которые приходится проходить директору команды в Формуле-1.
Я никогда раньше не рассматривал возможность ведения дневника, и хотя мне нравится смотреть вперёд, было забавно оглянуться назад на этот год, когда я готовил эту книгу и размышлял о многих моментах, с которыми мы столкнулись», — приводит слова Штайнера Racingnews365.
Необычные проблемы Никиты Мазепина в Формуле-1:
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