Штайнер выпустит книгу о сезоне-2022

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в 2023 году выпустит новую книгу, в которой расскажет об успехах команды в сезоне-2022.

Книга, получившая название Surviving the Drive, станет первым рассказом действующего босса команды о том, что происходит в течение сезона.

«Не думаю, что я мог бы выбрать более привлекательный год, чем этот, с точки зрения документирования многих вещей, через которые приходится проходить директору команды в Формуле-1.

Я никогда раньше не рассматривал возможность ведения дневника, и хотя мне нравится смотреть вперёд, было забавно оглянуться назад на этот год, когда я готовил эту книгу и размышлял о многих моментах, с которыми мы столкнулись», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

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