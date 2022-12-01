Леклер объяснил, почему публично признаёт ошибки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о том, почему публично признаёт собственные ошибки и не считает это слабостью.
«Таков мой подход к работе. Я признаю ошибки, потому что считаю это нормальным, все их допускают. Было бы неправильным с моей стороны пытаться скрыть ошибки, тогда не будет никакого прогресса. На мой взгляд, я могу становиться сильнее таким образом. Это воспринимается как слабость? Ошибка может быть исключением. Не думаю, что плохо признавать их. Если ошибается команда, я им об этом тоже говорю, так мы сохраняем честность по отношению друг ко другу. Мы вместе растём, так что не вижу смысла менять подход», — сказал Леклер в интервью Auto Motor und Sport.
В минувшем сезоне Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов.
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