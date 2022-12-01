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Цунода: теперь я намного увереннее чувствую себя в Формуле-1

Цунода: теперь я намного увереннее чувствую себя в Формуле-1
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о том, что стал чувствовать себя увереннее после двух сезонов, проведённых в Формуле-1.

«Сейчас я чувствую себя расслабленным на гоночной неделе, особенно в четверг и пятницу, к которым я не знал, как подойти. Раньше я постоянно испытывал стресс. Это немного расстравило меня, и мне было немного трудно. Теперь я могу как бы расслабиться и знаю, как приспособиться к любой ситуации. В результате я чувствую себя намного увереннее», — приводит слова Цуноды GPblog.

По итогам завершившегося сезона Цунода занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Гасли занял 14-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Титул он выиграл во второй раз подряд.

Ферстаппен и Цунода сразились на болотных багги:

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