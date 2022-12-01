Формула-1 изучает идею искусственно замедлять лидеров во время гонки

Руководители Формулы-1 рассматривают возможность введения активной аэродинамики в 2026 году. Кроме того, могут ввести «обратную DRS» для замедления лидеров по ходу гонок. Об этом сообщил спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, покидающий свой пост.

«Одна из главных особенностей в болиде 2026 года — это наличие активной аэродинамики. Думаю, это отличный шаг для повышения зрелищности гонок. Ещё предстоит разобраться, как это можно сделать и можно ли это сделать безопасно и предсказуемо.

При достижении какого-то определённого преимущества лидером мы можем замедлить его. Если у вас активная аэродинамика, то, конечно, вы можете повлиять на машину впереди. Машина впереди будет терять немного прижимной силы, а вы получаете немного прижимной силы. С этим можно играть по-разному. Я не говорю, что мы будем так делать, но это то, с чем мы можем поэкспериментировать», — приводит слова Брауна Motorsport.