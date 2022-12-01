Представлен маршрут «Дакара»-2023

Пресс-служба знаменитого ралли-рейда «Дакар» представила маршрут многодневной гонки на 2023 год. 45-й в истории марафон пройдёт с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.
Общая дистанция ралли-марафона составит 8549 км, из которых 4706 км будут пройдены в рамках 14 спецучастков и пролога. «Дакар»-2023 стартует в Морском лагере в Рабиге и финиширует в Даммаме. На 9 января запланирован день отдыха в Эр-Рияде.
Всего в соревнованиях примет участие 820 гонщиков, из которых 632 будут выступать в основном зачёте, а оставшиеся 188 — в Dakar Classic. В ралли-рейде будет представлено 68 национальностей, среди всех участников «Дакара» будут представлены 54 женщины, а пять экипажей будут полностью женскими.
Самой большой категорией традиционно станут мотоциклы — там примут участие 124 гонщика. Ещё 19 участников будут соревноваться на квадроциклах, 73 — на внедорожниках, 56 экипажей будут представлены в грузовиках, а ещё 93 — в категории мотовездеходов.
Фото: twitter.com/dakar
Расписание «Дакара»-2023:
31 декабря, Пролог: Красное море, 11 км
1 января, 1-й этап: Красное море, 368/603 км
2 января, 2-й этап: Красное море – Аль-Ула, 431/590 км
3 января, 3-й этап: Аль-Ула – Хаиль, 477/669 км
4 января, 4-й этап: Хаиль, 425/573 км
5 января, 5-й этап: Хаиль, 375/646 км
6 января, 6-й этап: Хаиль – Вади ад-Давасир, 466/877 км
7 января, 7-й этап: Вади ад-Давасир, 473/641 км
8 января, 8-й этап: Вади ад-Давасир – Эр-Рияд, 407/722 км
9 января, День отдыха, Эр-Рияд
10 января, 9-й этап: Эр-Рияд – Харад, 439/710 км
11 января, 10-й этап: Харад – Шуйбах, 114/623 км
12 января, 11-й этап: Харад – Пустой квартал, 275/426 км
13 января, 12-й этап: Пустой квартал – Шуйбах, 185/375 км
14 января, 13-й этап: Шуйбах – Эль-Хуфуф, 154/669 км
15 января, 14-й этап: Эль-Хуфуф – Даммам, 135/414 км.
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