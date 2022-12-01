Цунода: не собираюсь надолго оставаться в Японии, иначе стану слишком толстым
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Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о планах на межсезонье. По словам Цуноды, он планирует поехать домой в Японию, однако не станет оставаться там надолго.
«В настоящий момент я собираюсь провести ещё какое-то время в Европе. Поеду в Японию, но, думаю, на короткое время, как было и в прошлом году. После этого вернусь в Европу, чтобы тренироваться и готовиться к новому сезону. Я не собираюсь надолго оставаться в Японии, иначе стану слишком толстым», — приводит слова Юки Цуноды официальный сайт Формулы-1.
По итогам завершившегося сезона Цунода занял 17-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Гасли занял 14-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Титул он выиграл во второй раз подряд.
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