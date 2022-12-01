Феттель рассказал, как Уэббер помог ему на его первых тестах в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился воспоминаниями о своих первых тестах в Формуле-1.



«Вспоминая те времена, люди даже не знают, что первые тесты машины Формулы-1 я провёл в 2005 году. Марк Уэббер тоже был там, мы с ним делили время за рулём машины. У меня была договорённость с «БМВ», что они разрешат мне проехать пару кругов, и я очень хорошо помню эти тесты, потому что после них я был напуган до чёртиков. Я был полон адреналина после пары кругов, что я проехал. Я не мог даже держать голову прямо после тестов, а Марк был очень добр ко мне и подвёз меня до аэропорта после завершения тестов», — приводит слова Феттеля PlanetF1.

Напомним, Феттель завершил карьеру по окончании сезона-2022.