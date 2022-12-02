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Карлос Сайнс и Марк Маркес вместе болели за сборную Испании в матче с Японией

Карлос Сайнс и Марк Маркес вместе болели за сборную Испании в матче с Японией
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс вместе с многократным чемпионом MotoGP, соотечественником Марком Маркесом болели за сборную Испании в сегодняшнем матче групповой стадии турнира с командой Японии.

«Вечер чемпионата мира с Марком Маркесом», — написал в своих социальных сетях Карлос Сайнс.

Фото: twitter.com/Carlossainz55

Напомним, матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Японии.

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.

Карлос Сайнс завершил сезон-2022 на пятом месте в личном зачёте Формулы-1.

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