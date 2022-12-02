Хаккинен: не думаю, что Ферстаппен продолжит доминировать

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о голландском гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Он проделал отличную работу вместе с превосходной командой, замечательными инженерами и конструкторами, включая Эдриана Ньюи, с которым я сам работал, когда выиграл несколько чемпионатов мира.
Регламент Формулы-1 сейчас отличается от того, который был в моё время или три-четыре года назад, так что это даёт много возможностей другим командам для достижения успеха. Поэтому я не думаю, что всё будет так просто и он продолжит доминировать, хотя, ещё раз, он отличный гонщик. Уверен, мы увидим какие-то сюрпризы, но от кого, пока не знаю», — приводит слова Хаккинена PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
- 2 декабря 2022
-
10:22
-
10:09
-
00:57
- 1 декабря 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:00
-
21:46
-
21:41
-
20:56
-
20:18
-
19:52
-
19:48
-
18:52
-
18:43
-
17:41
-
17:27
-
16:52
-
16:21
-
15:38
-
15:24
-
14:35
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:26
-
12:39
-
12:38
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
10:47
-
09:54
-
09:34
-
00:47
- 30 ноября 2022
-
23:51