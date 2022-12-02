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Хаккинен: не думаю, что Ферстаппен продолжит доминировать

Хаккинен: не думаю, что Ферстаппен продолжит доминировать
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о голландском гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Он проделал отличную работу вместе с превосходной командой, замечательными инженерами и конструкторами, включая Эдриана Ньюи, с которым я сам работал, когда выиграл несколько чемпионатов мира.

Регламент Формулы-1 сейчас отличается от того, который был в моё время или три-четыре года назад, так что это даёт много возможностей другим командам для достижения успеха. Поэтому я не думаю, что всё будет так просто и он продолжит доминировать, хотя, ещё раз, он отличный гонщик. Уверен, мы увидим какие-то сюрпризы, но от кого, пока не знаю», — приводит слова Хаккинена PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:

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