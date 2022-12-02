«Тяжёлое испытание». Феттель — о выступлениях за «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель признался, что его выступления за «Феррари» были сопряжены с некоторыми эмоциональными проблемами, в основном из-за ожиданий от самого себя.

«Это было тяжёлое испытание. Я никогда не ощущал какого-то дополнительного давления извне только из-за того, что являюсь пилотом «Феррари». Но я чувствовал давление, которое оказывали на меня собственные ожидания, — я хотел преуспеть в итальянской команде и добиться с ней успеха. Есть много причин, почему у меня не получилось. Но я по-прежнему счастлив, что был частью этой команды», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

Напомним, Феттель завершил карьеру по окончании сезона-2022. В составе «Феррари» он выступал с 2015 по 2020 год, но за эти шесть сезонов не смог завоевать чемпионский титул.

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