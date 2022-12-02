Марко объяснил, почему Мик Шумахер не перешёл в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что команда не рассматривала немецкого гонщика Мика Шумахера в качестве третьего пилота. Напомним, эту должность в итоге получил австралиец Даниэль Риккардо.
«Был ли вариант с Миком Шумахером? Нет. Мы не пошли на такой шаг, потому что он всегда был частью программы «Феррари». Вот почему он не был нам интересен в этом плане. Тем более что наш резервный гонщик участвует во многих спонсорских мероприятиях в США. Риккардо, с его профилем и имиджем, — это как раз тот, кто нам нужен», — приводит слова Марко Sport Bild.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
- 2 декабря 2022
-
13:33
-
13:00
-
12:21
-
12:13
-
11:07
-
10:22
-
10:09
-
00:57
- 1 декабря 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:00
-
21:46
-
21:41
-
20:56
-
20:18
-
19:52
-
19:48
-
18:52
-
18:43
-
17:41
-
17:27
-
16:52
-
16:21
-
15:38
-
15:24
-
14:35
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:26
-
12:39
-
12:38
-
12:13
-
12:01
-
11:49