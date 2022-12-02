Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко объяснил, почему Мик Шумахер не перешёл в «Ред Булл»

Марко объяснил, почему Мик Шумахер не перешёл в «Ред Булл»
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что команда не рассматривала немецкого гонщика Мика Шумахера в качестве третьего пилота. Напомним, эту должность в итоге получил австралиец Даниэль Риккардо.

«Был ли вариант с Миком Шумахером? Нет. Мы не пошли на такой шаг, потому что он всегда был частью программы «Феррари». Вот почему он не был нам интересен в этом плане. Тем более что наш резервный гонщик участвует во многих спонсорских мероприятиях в США. Риккардо, с его профилем и имиджем, — это как раз тот, кто нам нужен», — приводит слова Марко Sport Bild.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:

10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022. Там сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион 10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022. Там сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022