Марко объяснил, почему Мик Шумахер не перешёл в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что команда не рассматривала немецкого гонщика Мика Шумахера в качестве третьего пилота. Напомним, эту должность в итоге получил австралиец Даниэль Риккардо.



«Был ли вариант с Миком Шумахером? Нет. Мы не пошли на такой шаг, потому что он всегда был частью программы «Феррари». Вот почему он не был нам интересен в этом плане. Тем более что наш резервный гонщик участвует во многих спонсорских мероприятиях в США. Риккардо, с его профилем и имиджем, — это как раз тот, кто нам нужен», — приводит слова Марко Sport Bild.



Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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