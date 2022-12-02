«Это затронет всех». Босс «Мерседеса» — о банкротстве криптобиржи FTX

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что банкротство криптовалютной биржи FTX, которая была спонсором немецкой команды, отразится как на Формуле-1, так и на всей криптоотрасли.
«У каждой команды есть спонсоры из криптоотрасли, впрочем, как и у самой Формулы-1. Банкротство FTX затронет всех. Эта биржа считалась солидной компанией, поэтому её крах станет огромным тормозом не только для нас, но и для всей криптоиндустрии. Это банкротство с долгом в $ 8 млрд показывает, насколько неуправляема вся отрасль», – приводит слова Вольфа GrandPX.news.
В активе «Мерседеса» в этом сезоне была одна победа в Гран-при Формулы-1. В Кубке конструкторов немецкая команда заняла третье место.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури».
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