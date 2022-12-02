«Феррари» намерена воспроизвести операционную структуру «Ред Булл» после ухода Бинотто
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«Феррари» рассматривает возможность приглашения в команду сразу трёх специалистов после ухода руководителя Маттиа Бинотто. Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.
Сообщается, что в планах «Скудерии» значится приглашение сразу трёх менеджеров: «супербосса», классического руководителя команды и технического директора. Таким образом, в итальянском гоночном коллективе желают воспроизвести операционную схему таких успешных команд, как «Ред Булл». По мнению «Феррари», информирует источник, такая схема стала бы оптимальной в плане достижения поставленных целей.
Напомним, Бинотто покинет команду 31 декабря нынешнего года.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
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