«Феррари» намерена воспроизвести операционную структуру «Ред Булл» после ухода Бинотто

«Феррари» рассматривает возможность приглашения в команду сразу трёх специалистов после ухода руководителя Маттиа Бинотто. Об этом информирует FormulaPassion со ссылкой на Corriere dello Sport.



Сообщается, что в планах «Скудерии» значится приглашение сразу трёх менеджеров: «супербосса», классического руководителя команды и технического директора. Таким образом, в итальянском гоночном коллективе желают воспроизвести операционную схему таких успешных команд, как «Ред Булл». По мнению «Феррари», информирует источник, такая схема стала бы оптимальной в плане достижения поставленных целей.



Напомним, Бинотто покинет команду 31 декабря нынешнего года.

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